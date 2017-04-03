إيبيكو المصرية توصي بتوزيع 3.5 جنيه للسهم عن أرباح 2016
القاهرة 3 أبريل نيسان (رويترز) - أوصى مجلس إدارة شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (إيبيكو) بتوزيع 3.5 جنيه للسهم عن أرباح 2016 على أن تعرض التوصية على اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في 15 أبريل نيسان.
وبلغ صافي ربح الشركة المجمع 487.751 مليون جنيه (26.8 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 393.252 مليون جنيه في 2015.
وتعمل الشركة في إنتاج الأدوية والمستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل والمواد الكيماوية والمستحضرات البيطرية والمبيدات الحشرية.
ويبلغ رأسمال الشركة 793.364 مليون جنيه موزعا على 79.336 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم.
(الدولار= 18.20 جنيه مصري) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير عبد المنعم درار - هاتف 0020223948031)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.