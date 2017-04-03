إيبيكو المصرية توصي بتوزيع 3.5 جنيه للسهم عن أرباح 2016

القاهرة 3 أبريل نيسان (رويترز) - أوصى مجلس إدارة شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (إيبيكو) بتوزيع 3.5 جنيه للسهم عن أرباح 2016 على أن تعرض التوصية على اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في 15 أبريل نيسان.

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع 487.751 مليون جنيه (26.8 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 393.252 مليون جنيه في 2015.