مساهمو العربية للأسمنت المصرية يقرون توزيع 0.53 جنيه للسهم عن 2016
القاهرة 5 أبريل نيسان (رويترز) - أقر مساهمو الشركة العربية للأسمنت في مصر توزيع 0.53 جنيه (0.03 دولار) للسهم عن أرباح 2016 .
وبلغ صافي الربح المجمع للشركة 245.016 مليون جنيه (13.5 مليون دولار) في عام حتى نهاية ديسمبر كانون الأول الماضي مقابل 277.228 مليون في 2015.
ووزعت الشركة 0.53 جنيه للسهم عن أرباح 2015.
ولم تحدد الشركة في بيانها إلى بورصة مصر اليوم الأربعاء تاريخ توزيع الأرباح أو استحقاقها.
والعربية للأسمنت مملوكة لمستثمرين مصريين وشركة سمنتوس لا يونيون الأسبانية. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للعربية للأسمنت خمسة ملايين طن سنويا وحصتها السوقية نحو ثمانية بالمئة.
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