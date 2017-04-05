مساهمو جهينة المصرية يقرون توزيع 0.15 جنيه للسهم عن 2016

القاهرة 5 أبريل نيسان (رويترز) - أقر مساهمو شركة جهينة للصناعات الغذائية أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة بمصر اليوم الأربعاء توزيع 0.15 جنيه (0.01 دولار) للسهم عن أرباح 2016 على أن توزع خلال ستة أشهر.

وهوت الأرباح السنوية للشركة 80.8 بالمئة لتسجل 53.651 مليون جنيه في عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 279.932 مليون جنيه في 2015.

وتعاني الشركات الغذائية في مصر خلال الآونة الأخيرة من تراجع أرباحها بالرغم من زيادة المبيعات بسبب ارتفاع التكلفة وفروق العملة الناتجة عن تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

وتأسست جهينة عام 1983 وتنتج الحليب والزبادي والعصائر وتصدر إنتاجها إلى أسواق في الشرق الأوسط وأمريكا والدول الأوروبية.