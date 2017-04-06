مساهمو سيدي كرير المصرية يقرون توزيع 1.6 جنيه للسهم

قفزت أرباح الشركة 65.5 بالمئة في 2016 لتبلغ 1.427 مليار جنيه مقارنة مع 842.356 مليون جنيه قبل عام.

ولم تذكر الشركة في بيانها إلى بورصة مصر موعد توزيع الأرباح أو نهاية موعد أحقية الحصول عليها.