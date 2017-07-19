ملخص-التجاري الدولي مصر يسجل إيرادات مجمعة قياسية في الربع/2
19 يوليو تموز (رويترز) - البنك التجاري الدولي مصر:
* يسجل إيرادات مجمعة قياسية في الربع الثاني من 2017 عند 3.55 مليار جنيه وصافي دخل 1.83 مليار جنيه.
* صافي الربح المجمع بعد حقوق الأقلية 1.83 مليار جنيه في الربع الثاني مقابل 1.46 مليار جنيه قبل عام.
* صافي الدخل المجمع من الفائدة 2.96 مليار جنيه في الربع الثاني مقابل 2.27 مليار جنيه قبل عام.
* يقول إن معدل كفاية رأس المال في نهاية يونيو حزيران 2017 بلغ 15.61 بالمئة مقابل 14.04 بالمئة قبل عام. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية)
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