مقدمة 1-تراجع أرباح جهينة المصرية 9% في الربع/2

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القاهرة 26 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة جهينة للصناعات الغذائية أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة بمصر اليوم الأربعاء أن صافي الربح تراجع بنحو تسعة بالمئة في الربع الثاني من هذا العام إلى 27 مليون جنيه (1.5 مليون دولار).

وزادت الإيرادات 18 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.6 مليار جنيه في الربع الثاني من العام الحالي.

وبحلول الساعة 0823 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم جهينة عند 7.60 جنيه بارتفاع 0.93 بالمئة بعد أن كان منخفضا في أول 15 دقيقة من معاملات اليوم.

تأسست جهينة عام 1983 وتنتج الحليب والزبادي والعصائر وتصدر إنتاجها إلى أسواق في الشرق الأوسط وأمريكا والدول الأوروبية.

ونفذت جهينة استثمارات كبيرة خلال الفترة الماضية بمصانعها سواء في خطوط إنتاج الحليب أو الزبادي أو العصائر أو منافذ البيع وأسطول السيارات.

وفي النصف الأول من العام أظهرت نتائج أعمال الشركة أن صافي الربح تراجع 22 بالمئة على أساس سنوي إلى 86 مليون جنيه بينما زادت الإيرادات 17 بالمئة عن مستواها قبل عام إلى 2.9 مليار جنيه.

وتقوم جهينة بتصنيع منتجاتها في سبعة مصانع حديثة ويبلغ عدد منتجات الشركة أكثر من 200 منتج ومن بين عملائها مصر للطيران وفنادق فور سيزونز وماريوت وهيلتون ومطاعم مكدونالدز كورب وهارديز.

وقالت جهينة في بيان إلى البورصة إن مجلس إدارتها قرر "البدء في تنفيذ مجموعة من الخطط العاجلة للعمل على تخفيض المصروفات وتكلفة التشغيل ودفع حركة البيع وتحسين مستويات السيولة".

وتمتلك جهينة أسطولا من سيارات البيع والتوزيع يصل إلى أكثر من 1200 شاحنة.