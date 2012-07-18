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تفاقم خسائر المصرية لصناعة النشا في النصف/1

Wed Jul 18, 2012 8:41am GMT
 
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القاهرة 18 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة للشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز اليوم الاربعاء تفاقم خسائرها لأكثر من المثلين في النصف الأول من 2012.

وبلغ صافي خسارة الشركة 8.660 مليون جنيه (1.43 مليون دولار) في ستة أشهر حتى 30 يونيو حزيران ارتفاعا من 4.228 مليون جنيه عن النصف المقابل من 2011.

ويبلغ رأسمال الشركة 308.185 مليون جنيه على 30.818 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم.

(الدولار = 6.06 جنيه مصري)

(تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير محمود عبد الجواد - هاتف 0020225783292)
 