تقلص خسائر موبينيل المصرية 9% في 2012

القاهرة 17 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) اليوم الأحد تقلص خسائر الشركة 8.6 بالمئة في 2012.

وبلغ صافي خسارة الشركة المجمعة 231.02 مليون جنيه(34.3 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الاول المنصرم مقابل خسارة 252.78 مليون في 2011.

وموبينيل هي الاسم التجاري للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول التي تملك فيها فرانس تليكوم 94 بالمئة بعد ان اشترت غالبية أسهم مستثمري الشركة في بورصة مصر. ويحتفظ نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة اوراسكوم للاتصالات بحصة خمسة بالمئة في موبينيل في حين أن نسبة الواحد بالمئة المتبقية فقط هي المدرجة في البورصة.

وقالت موبينيل اليوم إن إيراداتها زادت 1.55 بالمئة إلى 10.339 مليار جنيه من 10.181 مليار جنيه في 2011.

وقال الرئيس التنفيذي لموبينيل في وقت سابق من الشهر الجاري إن الشركة تفضل إدراج مزيد من الأسهم في البورصة المصرية للوفاء بقواعد جديدة بشأن الملكية على بيع حصة اكبر لشركة محلية.