مقابلة- جي.بي اوتو المصرية تتوقع نمو مبيعاتها 10-15% في 2013

من إيهاب فاروق

القاهرة 19 فبراير شباط (رويترز) - قالت مديرة الاستثمار والتمويل المؤسسي في شركة جي.بي أوتو أكبر شركة مدرجة لتجميع السيارات في مصر إن الشركة تتوقع نمو مبيعاتها ما بين 10-15 بالمئة خلال 2013 بعد دخول أسواق ليبيا والجزائر.

وأضافت منة الله صادق مديرة الاستثمار في جي.بي أوتو خلال مقابلة مع رويترز عبر الهاتف اليوم الثلاثاء أن الشركة بدأت بالفعل في بيع إطارات في ليبيا والجزائر خلال الربع الأول ولكنها ستبيع أيضا سيارات الركوب في البلدين بالاضافة إلى سيارات النقل الخفيفة في ليبيا فقط.

وبحلول الساعة 1032 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 27.51 جنيه بارتفاع 1.96 بالمئة.

وقالت صادق إن الشركة تستهدف بيع "ثمانية الاف سيارة ركوب في الجزائر خلال العام الحالي ونحو 18 ألف سيارة في 2014 بالاضافة إلى بيع ثلاثة الاف سيارة ركوب و2000 سيارة نقل خفيف في ليبيا خلال العام الحالي و10 الاف سيارة ركوب وخمسة الاف سيارة نقل خفيف خلال 2014."

وتعمل جي.بي أوتو في تصنيع وتجميع واستيراد وتوزيع السيارات.

وقالت صادق إن الأثر المالي للتوسعات الجديدة سيظهر خلال الربع الثاني من 2013.

وأضافت إن الشركة "بدأت بالفعل في الربع الأول في بيع إطارات في ليبيا والجزائر وقد يظهر ذلك خلال هذا الربع."