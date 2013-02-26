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تراجع أرباح مطاحن مصر الوسطى 50% في النصف/1

Tue Feb 26, 2013 8:06am GMT
 
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القاهرة 26 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال غير المدققة لشركة مطاحن مصر الوسطى اليوم الثلاثاءأن صافي الربح هبط 50.3 بالمئة في النصف الأول من السنة المالية 2012-2013.

وبلغ صافي الربح غير المدقق 2.235 مليون جنيه (331 ألفا و750 دولارا) في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل صافي ربح 4.501 مليون قبل عام.

وتعمل الشركة في تصنيع وتجارة واستيراد وتصدير الحبوب والعجائن والمواد الغذائية بصفة عامة والأعلاف ومكوناتها.

(الدولار = 6.737 جنيه مصري) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)
 