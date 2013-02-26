تراجع أرباح مطاحن مصر الوسطى 50% في النصف/1

القاهرة 26 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال غير المدققة لشركة مطاحن مصر الوسطى اليوم الثلاثاءأن صافي الربح هبط 50.3 بالمئة في النصف الأول من السنة المالية 2012-2013.

وبلغ صافي الربح غير المدقق 2.235 مليون جنيه (331 ألفا و750 دولارا) في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل صافي ربح 4.501 مليون قبل عام.