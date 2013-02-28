ملخص- حديد عز المصرية تتكبد خسارة 110.05 مليون جنيه في الربع/3
القاهرة 28 فبراير شباط (رويترز) - شركة حديد عز المصرية تقول :
- صافي خسارة الشركة المجمعة 110.05 مليون جنيه في الربع/3 مقابل أرباح 264.73 مليون قبل عام.
- مبيعات الشركة المجمعة 4.538 مليار جنيه في الربع/3 مقابل 4.830 مليار قبل عام.
- صافي ربح الشركة المجمع 95.56 مليون جنيه في 9 أشهر مقابل 449.49 مليون قبل عام.
- مبيعات الشركة المجمعة 14.843 مليار جنيه في 9 أشهر مقابل 14.164 مليار جنيه قبل عام . (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
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