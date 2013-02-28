ملخص-صافي ربح السويس للأسمنت المصرية 126 مليون جنيه في الربع/4
القاهرة 28 فبراير شباط (رويترز) - شركة السويس للأسمنت تقول:
- صافي ربح الشركة المجمع في الربع/4 بعد حقوق الأقلية 126 مليون جنيه بزيادة 142% عن الربع المقابل.
- مبيعات الشركة 1.188 مليار جنيه في الربع/4 بزيادة 11.9% عن الربع المقابل.
- صافي ربح الشركة بعد حقوق الأقلية 524 مليون جنيه في 2012 مقابل 569 مليونا في 2011 .
- مبيعات الشركة 4.597 مليار جنيه في 2012 مقابل 4.820 مليار في 2011. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
© Thomson Reuters 2016 All rights reserved.