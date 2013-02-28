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ملخص-صافي ربح السويس للأسمنت المصرية 126 مليون جنيه في الربع/4

Thu Feb 28, 2013 7:53am GMT
 
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القاهرة 28 فبراير شباط (رويترز) - شركة السويس للأسمنت تقول:

- صافي ربح الشركة المجمع في الربع/4 بعد حقوق الأقلية 126 مليون جنيه بزيادة 142% عن الربع المقابل.

- مبيعات الشركة 1.188 مليار جنيه في الربع/4 بزيادة 11.9% عن الربع المقابل.

- صافي ربح الشركة بعد حقوق الأقلية 524 مليون جنيه في 2012 مقابل 569 مليونا في 2011 .

- مبيعات الشركة 4.597 مليار جنيه في 2012 مقابل 4.820 مليار في 2011. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 