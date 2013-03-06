ملخص-صافي ربح جي بي اوتو المصرية 75.90 مليون جنيه في الربع/4

القاهرة 6 مارس آذار (رويترز) - شركة جي بي اوتو المصرية لتجميع وتوزيع السيارات:

- صافي الربح 75.90 مليون جنيه في الربع/4 مقابل 43.56 مليون قبل عام.

- صافي الربح 217.80 مليون جنيه في 2012 مقابل 190.63 مليون في 2011.

- الإيرادات 2.354 مليار جنيه في الربع/4 مقابل 1.877 مليار قبل عام.