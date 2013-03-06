مقدمة 1-تفاقم خسائر أوراسكوم تليكوم المصرية في الربع/4

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القاهرة 6 مارس آذار (رويترز) - أعلنت أوراسكوم تليكوم المصرية اليوم الأربعاء ارتفاع خسارتها الصافية إلى 468.9 مليون دولار قبل حقوق الأقلية في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع خسارة قدرها 123.5 مليون دولار قبل عام.

وأعلنت الشركة عن خسارة بلغت 205.76 مليون دولار في العام بأكمله مقارنة مع أرباح قدرها 660.35 مليون دولار في 2011.

وعزت الشركة تدهور النتائج إلى تكاليف ضريبية وخسائر في سعر الصرف ومشاكل مالية أخرى.

وقالت أوراسكوم تليكوم التي تسيطر عليها فيمبلكوم الروسية إن إيرادات الربع الرابع بلغت 908.34 مليون دولار ارتفاعا من 895.71 مليون قبل عام.

وزادت الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات واستهلاك الديون 23 بالمئة إلى 425.50 مليون دولار في حبن بلغت أعداد المشتركين 84.92 مليون بزيادة 8.7 بالمئة عن الربع الرابع من 2011.

وللشركة عمليات في الجزائر وباكستان وبنجلادش وكندا. وقالت إن الايرادات في الجزائر وباكستان تأثرت بانخفاض العملة المحلية هناك أمام الدولار.