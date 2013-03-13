مصحح-نمو صافي الربح المجمع للأهلي سوسيتيه جنرال المصري 3% في 2012

القاهرة 13 مارس آذار (رويترز) - أعلن البنك الأهلي سوسيتيه جنرال ثاني أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر من حيث القيمة السوقية اليوم الأربعاء تحقيق زيادة ثلاثة بالمئة في صافي الربح المجمع لعام 2012.

وقال الأهلي سوسيتيه إن صافي الربح في عام حتى نهاية ديسمبر كانون الأول بلغ 1.538 مليار جنيه مصري (227.41 مليون دولار) مقارنة مع 1.490 مليار في العام السابق.