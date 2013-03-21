بلتون المالية المصرية تتحول للربحية في 2012

القاهرة 21 مارس آذار (رويترز) - قالت بلتون المالية المصرية في بيان اليوم الخميس إنها تحولت لتحقيق أرباح صافية قدرها 12.673 مليون جنيه (1.86 مليون دولار) في 2012 بعدما تكبدت خسائر 106.589 مليون جنيه في العام المالي السابق.

وارتفعت الايرادات الاجمالية للشركة التي قدمت في 2012 المشورة لفرانس تليكوم في صفقة الاستحواذ على موبينيل 35.6 بالمئة في 2012 إلى 66.718 مليون جنيه مقارنة مع نحو 49.198 مليون قبل عام.

ووصفت الشركة في البيان تحسن نتائج الأعمال بأنه "نتيجة مباشرة لعملية إعادة الهيكلة الواسعة التي تقوم بها إدارة الشركة منذ بداية الربع الثاني من العام المالي 2012."

وارتفعت قيمة الأصول الخاضعة لادارة الشركة 39 بالمئة إلى 32 مليار جنيه في 2012 مقارنة مع 23 مليارا في 2011.