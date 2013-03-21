أوراسكوم تليكوم تخسر 190 مليون دولار في 2012
القاهرة 21 مارس آذار (رويترز) - قالت أوراسكوم تليكوم في بيان إلى البورصة المصرية اليوم الخميس إنها تحولت إلى خسارة صافية قدرها 1.294 مليار جنيه (190.5 مليون دولار) العام الماضي.
كانت الشركة سجلت أرباحا صافية قدرها 4.181 مليار جنيه في 2011.
ووفقا للبيان فقد ارتفعت أرباح التشغيل 11.5 بالمئة إلى 6.102 مليار جنيه في 2012 مقارنة مع 5.469 مليار قبل عام.
(الدولار = 6.79 جنيه مصري) (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
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