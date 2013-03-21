أوراسكوم تليكوم تخسر 190 مليون دولار في 2012

القاهرة 21 مارس آذار (رويترز) - قالت أوراسكوم تليكوم في بيان إلى البورصة المصرية اليوم الخميس إنها تحولت إلى خسارة صافية قدرها 1.294 مليار جنيه (190.5 مليون دولار) العام الماضي.