بتروسيلتيك الأيرلندية تحقق أرباح تشغيل بعد شراء ميلروز ريسورسز

22 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت شركة بتروسيلتيك انترناشونال الأيرلندية للنفط والغاز تحقيق أرباح تشغيل بدعم من الأصول الإنتاجية لشركة ميلروز ريسورسز التي استحوذت عليها مؤخرا.

واشترت بتروسيلتيك شركة ميلروز مقابل 165 مليون جنيه استرليني (حوالي 260 مليون دولار) في أغسطس آب لتعزيز عملياتها في شمال إفريقيا والبحر الأسود.

وتعتمد بتروسيلتيك على أصول ميلروز الإنتاجية في مصر وبلغاريا إلى أن تبدأ أصولها بالجزائر في الإنتاج عام 2017.

وقالت الشركة إنها حققت أرباح تشغيل بواقع أربعة ملايين دولار قبل استقطاع تكاليف التنقيب في عام 2012 مقابل خسارة قدرها 6.4 مليون دولار في 2011.

وأظهرت البيانات الأولية أن حجم الإنتاج على مدار العام كله بلغ 28400 برميل من المكافئ النفطي يوميا. وزادت الإيرادات إلى 59.4 مليون دولار.

وتركز الشركة على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحوض البحر المتوسط والبحر الأسود.

وقالت الشركة في يناير كانون الثاني إنها تتوقع أن يصل حجم إنتاج عام 2013 إلى ما يتراوح بين 25 ألفا و27 ألف برميل من المكافيء النفطي يوميا.