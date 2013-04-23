نمو صافي ربح الشرقية للدخان المصرية 13% في 9 أشهر

القاهرة 23 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال الشركة الشرقية للدخان التي تحتكر صناعة السجائر في مصر اليوم الثلاثاء ان صافي الربح زاد 12.6 بالمئة خلال التسعة أشهر الاولى من السنة المالية 2012-2013.

وبلغ صافي ربح الشركة 662.63 مليون جنيه(95.8 مليون دولار) في تسعة أشهر حتى 31 مارس اذار المنصرم مقابل 588.71 مليون قبل عام.

وتبدأ السنة المالية للشركة في الأول من يوليو تموز.

وقامت الشركة بنقل مصانعها في القاهرة إلى مجمع صناعي بمدينة السادس من اكتوبر كما تعتزم نقل مصانعها بالاسكندرية إلى مدينة برج العرب.

وزادت مبيعات الشركة بنسبة 16.1 بالمئة إلى 4.01 مليار جنيه من 3.5 مليار جنيه في التسة أشهر الاولى من 2011-2012.

ويبلغ رأسمال الشركة 750 مليون جنيه موزعا على 50 مليون سهم بقيمة اسمية 15 جنيها للسهم.