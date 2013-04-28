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نمو أرباح أراسمكو المصرية 27% في الربع/1

Sun Apr 28, 2013 8:10am GMT
 
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القاهرة 28 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال الشركة العربية للخزف (أراسمكو) المصرية أن صافي الربح زاد 26.8 بالمئة في الربع الأول من 2013.

وبلغ صافي ربح الشركة 26.05 مليون جنيه(3.8 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس اذار الماضي مقابل 20.55 مليون جنيه في الربع المقابل من 2012.

وأغلق سهم الشركة الخميس الماضي عند 24.04 جنيه بارتفاع 3.3 بالمئة.

ويتمثل نشاط الشركة في انتاج السيراميك والادوات الصحية بمخلتف أنواعها.

(الدولار= 6.9262 جنيه مصري) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 