أرباح العز الدخيلة للصلب المصرية تقفز 56% في الربع/1
القاهرة 28 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال العز الدخيلة للصلب-الاسكندرية (المصري) اليوم الأحد إن صافي الربح زاد 56.3 بالمئة في الربع الأول من 2013 بدعم من نمو المبيعات 13.6 بالمئة.
وبلغ صافي ربح الشركة 334.6 مليون جنيه(48.3 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس اذار الماضي مقابل 214 مليونا قبل عام.
وزادت مبيعات الشركة 13.6 بالمئة إلى 3.420 مليار جنيه من 3.011 مليار في الربع الاول من 2012.
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