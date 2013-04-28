Sun 25 Dec 2016 | 6:10 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

أرباح العز الدخيلة للصلب المصرية تقفز 56% في الربع/1

Sun Apr 28, 2013 8:38am GMT
 
[-] نص [+]

القاهرة 28 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال العز الدخيلة للصلب-الاسكندرية (المصري) اليوم الأحد إن صافي الربح زاد 56.3 بالمئة في الربع الأول من 2013 بدعم من نمو المبيعات 13.6 بالمئة.

وبلغ صافي ربح الشركة 334.6 مليون جنيه(48.3 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس اذار الماضي مقابل 214 مليونا قبل عام.

وزادت مبيعات الشركة 13.6 بالمئة إلى 3.420 مليار جنيه من 3.011 مليار في الربع الاول من 2012.

(الدولار= 6.9262 جنيه مصري) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 