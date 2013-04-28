نمو أرباح الزيوت المستخلصة المصرية 22% في 9 أشهر

القاهرة 28 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة الزيوت المستخلصة المصرية اليوم الأحد إن صافي الربح زاد 22.4 بالمئة في التسعة أشهر الاولى من 2012-2013.

وبلغ صافي ربح الشركة 4.48 مليون جنيه(647 ألف دولار) في تسعة أشهر حتى 31 مارس اذار الماضي مقابل 3.66 مليون جنيه في التسعة أشهر الاولى من 2011-2012.

وبحلول الساعة 0906 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 0.82 جنيه بارتفاع 1.23 بالمئة.

وزادت مبيعات الشركة 7.9 بالمئة الى 168.6 مليون جنيه من 156.13 مليون جنيه في التسعة أشهر الاولى من 2011-2012.

ويتمثل نشاط الشركة في استخلاص الزيوت الغذائية من بذرة القطن وفول الصويا وانتاج الصابون بجميع أنواعه.