بولفارا المصرية تقلص خسائرها 13% في الربع/1

القاهرة 28 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج (بولفارا) المصرية اليوم الأحد تقلص صافي خسائر الشركة 13.3 بالمئة في الربع الأول من 2013.

وبلغ صافي الخسارة 15.80 مليون جنيه (2.28 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس اذار الماضي نزولا من 18.23 مليون جنيه قبل عام.

وقفزت المبيعات 60.3 بالمئة إلى 71.15 مليون جنيه من 44.39 مليون جنيه في الربع الأول من 2012.

وبحلول الساعة 0915 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 3.03 جنيه بارتفاع 0.66 بالمئة.

ويتمثل نشاط الشركة في صناعة وتسويق وتجارة غزل ونسيج القطن والحرير والصوف والكتان والالياف الصناعية والمنسوجات.