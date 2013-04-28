صعود أرباح الاسكندرية للأدوية 7% في 9 أشهر

القاهرة 28 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية أن صافي الربح زاد 6.8 بالمئة في التسعة أشهر الاولى من السنة المالية 2012-2013.

وبلغ صافي ربح الشركة 38.90 مليون جنيه(5.62 مليون دولار) في تسعة أشهر حتى 31 مارس اذار الماضي مقابل 36.42 مليون جنيه في التسعة أشهر الاولى من 2011-2012.

ويتمثل نشاط الشركة في صناعة جميع أنواع المنتجات والمستحضرات الكيماوية والطبية والبيطرية والعقاقير والأغذية ذات الطبيعة الخاصة.

وزادت مبيعات الشركة 12.7 بالمئة الى 230.58 مليون جنيه من 204.61 مليون جنيه في الفترة المقابلة من 2011-2012.