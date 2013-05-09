أرباح القابضة المصرية الكويتية تهبط 24% في الربع/1
الكويت 9 مايو أيار (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنتها الشركة القابضة المصرية الكويتية اليوم الخميس هبوط أرباحها في الربع الأول من العام الحالي 24 في المئة إلى 17.3 مليون دولار من 22.7 مليون دولار قبل عام.
وطبقا للبيانات المنشورة على موقع بورصة الكويت الالكتروني فقد بلغت ربحية السهم 2.06 سنت في الثلاثة أشهر الأولى من عام 2013 مقابل 2.7 سنت في الفترة ذاتها من 2012. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير عبد المنعم هيكل)
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