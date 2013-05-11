تراجع خسائر القلعة المصرية 12.4% في 2012

القاهرة 11 مايو أيار (رويترز) - قالت شركة القلعة المصرية المتخصصة في الاستثمار المباشر في افريقيا اليوم السبت إن خسائرها المجمعة انخفضت 12.4 بالمئة إلى 111.7 مليون دولار بنهاية 2012.

وقالت الشركة في بيان أرسل لرويترز بالبريد الإلكتروني "بلغت الخسائر المجمعة 111.7 مليون دولار في 2012 مقابل 127.5 مليون في 2011."

وتراجعت أيضا الخسائر غير المجمعة إلى 10.6 مليون دولار بانخفاض 39.4 بالمئة عن المستوى المسجل في 2011 والبالغ 17.5 مليون دولار.