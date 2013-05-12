انخفاض أرباح الوطنية لمنتجات الذرة 8% في الربع/1

القاهرة 12 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال الشركة الوطنية لمنتجات الذرة المصرية اليوم الأحد ان صافي الربح انخفض 8.3 بالمئة في الربع الأول من 2013 بعد زيادة تكلفة المبيعات 39 بالمئة.

وبلغ صافي ربح الشركة 20 مليون جنيه( 2.88 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس اذار المنصرم مقابل 21.8 مليون جنيه قبل عام.

وبحلول الساعة 1016 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة المدرج على المؤشر الثانوي في البورصة المصرية المؤلف من 70 سهما عند 15.37 جنيه بانخفاض 0.4 بالمئة.

وزادت مبيعات الشركة 29 بالمئة الى 244.1 مليون جنيه من 188.6 مليون جنيه في الربع الاول من 2012 بينما قفزت تكلفة المبيعات 39.2 بالمئة الى 204.76 مليون جنيه من 147.11 مليون جنيه قبل عام.