أرباح زهراء المعادي للاستثمار المصرية تقفز 41.5% في الربع/1

القاهرة 12 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير المصرية اليوم الأحد نمو صافي ربحها 41.5 بالمئة في الربع الاول من 2013.

وبلغ صافي الربح 29.166 مليون جنيه (4.2 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس الماضي مقابل 20.613 مليون جنيه في الربع المقابل من 2012.