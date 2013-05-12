‭أرباح سيدي كرير للبتروكيماويات المصرية تقفز 56% في الربع/1

القاهرة 12 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة سيدي كرير للبتروكيماويات المصرية اليوم الأحد ارتفاع صافي أرباحها 56 بالمئة في الربع الاول من 2013 بدعم من نمو المبيعات 37 بالمئة.

وبلغ صافي الربح 316.795 مليون جنيه (45.6 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس اذار الماضي مقابل 203.063 مليون جنيه قبل عام.

وتعمل الشركة في إنتاج البتروكيماويات الأساسية والوسيطة والنهائية وتصنيع وإنشاء خطوط الأنابيب وتنتج الايثيلين والبولي إيثيلين والبيوتين.

وزادت مبيعات الشركة 37 بالمئة إلى 716.037 مليون جنيه من 522.528 مليون جنيه في الربع الاول 2012.

وبحلول الساعة 1121 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 12.56 جنيه بارتفاع 0.16 بالمئة.