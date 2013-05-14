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مصحح-ملخص-أرباح المصرية للاتصالات تتراجع 6.2% في الربع/1

Tue May 14, 2013 7:03am GMT
 
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(لتوضيح أن الأرباح تراجعت 6.2% ولم ترتفع 32%)

القاهرة 14 مايو أيار (رويترز) - المصرية للاتصالات:

- تقول إن صافي الربح المجمع بلغ 858 مليون جنيه في الربع الأول من العام بانخفاض 6.2 بالمئة.

-الإيرادات المجمعة 2.717 مليار جنيه في الربع الأول بارتفاع 1.4 بالمئة.

- ربحية سهم الشركة بلغت 0.50 جنيه في الربع الأول.

- فودافون تساهم بنحو 227 مليونا في نتائج الربع الأول. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)
 