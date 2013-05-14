مقدمة 1-أرباح المصرية للاتصالات تتراجع 6% في الربع/1

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القاهرة 14 مايو أيار (رويترز) - قالت الشركة المصرية للاتصالات التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت بالبلاد إن صافي الربح المجمع تراجع في الربع الأول من 2013 بنسبة 6.2 بالمئة بالرغم من نمو الايرادات 1.4 بالمئة.

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع 858 مليون جنيه (123.2 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس اذار مقابل 914 مليونا قبل عام.

وجاء صافي الربح أكثر من توقعات المحللين عند 595.34 مليون جنيه.

وتسعى المصرية للاتصالات والتي تملك الحكومة 80 بالمئة من أسهمها لاقتحام سوق المحمول مع التركيز على تقديم خدمات متكاملة لعملائها في مجال الاتصالات والاهتمام بخدمات الجيل الرابع التي تتميز بسرعة نقل البيانات.

وتحتدم المنافسة في سوق الهاتف المحمول وبلغت نسبة انتشار الخدمة مستوى مرتفعا. ومتوسط سعر دقيقة المحمول في مصر هو الأرخص في منطقة الشرق الأوسط.

وتعمل في مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف المحمول هي فودافون مصر وموبينيل واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية. والمصرية للاتصالات هي الشركة الوحيدة التي تقدم خدمات الهاتف الثابت في البلاد.

وزادت إيرادات الشركة التي تعول على خدمات البيانات لتعويض تراجع دخل الخطوط الثابتة 1.4 بالمئة في الربع الاول الى 2.717 مليار جنيه من 2.679 مليار جنيه قبل عام.