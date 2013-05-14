أرباح المصرية للاتصالات تتراجع 6% في الربع/1

من إيهاب فاروق

القاهرة 14 مايو أيار (رويترز) - قالت الشركة المصرية للاتصالات التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت بالبلاد اليوم الثلاثاء إن صافي الربح المجمع تراجع في الربع الأول من 2013 بنسبة 6.2 بالمئة بالرغم من نمو الإيرادات 1.4 بالمئة.

وبلغ صافي الربح المجمع وفقا لبيان الشركة إلى بورصة لندن 858 مليون جنيه (123.2 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس اذار مقابل 914 مليونا قبل عام.

وجاء صافي الربح أكثر من توقعات المحللين عند 595.34 مليون جنيه.

وقال محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار "ارتفاع هامش التكلفة كان له تأثير بشكل مباشر على الارباح التشغيلية للشركة."

وبلغ ربح الشركة قبل الضرائب والفائدة والاهلاك واستهلاك الدين 947 مليون جنيه مقارنة مع 1.391 مليار جنيه في الربع الاول من 2012.

وقال عادل "لا بد من استمرار الشركة في خطتها للتحول لمشغل متكامل حتى تعود لتحقيق نمو في الارباح مرة أخرى. لا بد ان يكون هناك إعادة هيكلة للتكاليف خلال الفترة المقبلة."

وتسعى المصرية للاتصالات والتي تملك الحكومة 80 بالمئة من أسهمها لاقتحام سوق المحمول مع التركيز على تقديم خدمات متكاملة لعملائها في مجال الاتصالات والاهتمام بخدمات الجيل الرابع التي تتميز بسرعة نقل البيانات.