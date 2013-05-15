مقدمة 2-أوراسكوم تليكوم تتكبد خسائر في الربع الأول

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القاهرة 15 مايو أيار (رويترز) - قالت شركة أوراسكوم تليكوم القابضة التابعة لفيمبلكوم الروسية اليوم الاربعاء إنها تكبدت خسارة صافية في الربع الاول من 2013 بسبب خسائر سعر الصرف وخفض قيمة بعض الأصول.

وبلغ صافي خسارة الشركة التي تسعى باسكندال القبرصية التابعة لمجموعة ألتيمو لشرائها 203.61 مليون دولار في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس اذار الماضي مقابل ربح 120.41 مليون قبل عام.

ونزلت إيرادات الشركة 5.6 بالمئة إلى 849.24 مليون دولار من 899.51 مليون في الربع الاول من 2012.

وقالت الشركة إن الخسائر ترجع أساس إلى "التأثير السلبي لخسائر في أسعار الصرف قدرها 173 مليون دولار وخفض قيمة أصول معروضة للبيع بواقع 58 مليون دولار لكي تعكس القيمة العادلة لعملياتنا في جمهورية افريقيا الوسطى وبوروندي."

وقال أحمد أبو دومة العضو المنتدب لشركة أوراسكوم تليكوم في بيان حصلت رويترز على نسخة منه إن الشركة تأثرت "بالتباطؤ الاقتصادي في بنجلادش الذي أعقب تنفيذ إجراءات الرقابة الذاتية من جانب الجهة التنظيمية... فضلا عن أن الحظر الحالي في الجزائر أثر على تنافسيتنا التشغيلية وعلى قدرتنا على طرح منتجات وعروض جديدة فضلا عن اضطرابات السياسة والاقتصاد الكلي في باكستان."

وتواجه وحدة الشركة في الجزائر "جازي" متاعب كثيرة وسط اتهامات الجزائر للوحدة بالتهرب الضريبي.

وتعمل الجزائر على تقييم جازي منذ سنوات قليلة للاستحواذ على نحو 51 بالمئة من أسهمها.