مقدمة 1- بالم هيلز المصرية تتحول للربحية في الربع/1

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القاهرة 15 مايو أيار (رويترز) - قالت شركة بالم هيلز للتعمير ثاني أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في البورصة المصرية اليوم الاربعاء انها تحولت لتحقيق أرباح في الربع الاول من 2013 بدعم من ارتفاع الايرادات بنحو خمسة أمثال عن الربع المقابل من 2012.

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع 50.09 مليون جنيه(7.2 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس اذار الماضي مقابل خسارة 15.58 مليون قبل عام.

وبحلول الساعة 0935 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 2.37 جنيه بارتفاع 3.95 بالمئة.

وزادت إيرادات الشركة 407 بالمئة الى 142 مليون جنيه من 28 مليون جنيه في الربع الاول من 2012.

وقالت الشركة في بيان إلى إدارة البورصة المصرية اليوم إن مبيعاتها زادت 47 بالمئة الى 366 مليون جنيه من 249 مليون جنيه قبل عام "وانخفضت مردودات المبيعات بنسبة ستة بالمئة في الربع الاول من 2013."

وتواجه الشركة متاعب جراء تحقيقات في مبيعات أراضي حكومية وحالات إلغاء حجوزات بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011.

(الدولار= 6.9644 جنيه مصري)