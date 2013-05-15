نمو أرباح بنك كريدي اجريكول مصر 15% في الربع/1

القاهرة 15 مايو أيار (رويترز) - قال بنك كريدي أجريكول مصر إن صافي الربح زاد 15 بالمئة في الربع الاول من 2013 .

وبلغ صافي الربح المجمع 145.736 مليون جنيه (20.9 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس اذار الماضي مقابل 126.970 مليون جنيه في الربع الاول من 2012.

وكشفت بيانات المركز المالي للبنك أن إجمالي الودائع زاد 8.3 بالمئة إلى 24.619 مليار جنيه من 22.737 مليار جنيه قبل عام.

وزاد إجمالي القروض 4.4 بالمئة إلى 13.497 مليار جنيه من 12.925 مليار جنيه في الربع الاول من 2012.

ويبلغ رأسمال البنك 1.148 مليار جنيه موزعا على 287 مليون سهم بقيمة اسمية أربعة جنيهات للسهم.

وكشفت قائمة الدخل للبنك إن إيرادات الفوائد زادت 12.6 بالمئة إلى 555.919 مليون جنيه من 493.655 مليون جنيه قبل عام.