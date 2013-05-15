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ارتفاع أرباح البنك الوطني المصري 15% في الربع/1

Wed May 15, 2013 10:42am GMT
 
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القاهرة 15 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال البنك الوطني المصري اليوم الاربعاء أن صافي الربح زاد 15.4 ‭‭‬‬‬بالمئة في الربع الاول من 2013.

وبلغ صافي ربح البنك 86.596 مليون جنيه(12.4 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس اذار الماضي مقابل 75.057 مليون قبل عام.

ويمتلك بنك الكويت الوطني نحو 95 بالمئة من أسهم الوطني المصري.

ويبلغ رأسمال البنك مليار جنيه موزعا على 100 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم.

(الدولار= 6.9690 جنيه مصري) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 