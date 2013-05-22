مقدمة 1-صافي ربح هيرميس المصرية يقفز 27% في الربع/1

(لإضافة تفاصيل)

القاهرة 22 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج المجموعة المالية هيرميس أكبر بنك استثمار في مصر اليوم الأربعاء أن صافي الربح في الربع الأول من العام قفز 27 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت هيرميس في بيان للبورصة المصرية إن صافي الربح في أول ثلاثة أشهر من 2013 زاد إلى 98.038 مليون جنيه (14.04 مليون دولار) من 77.016 مليون جنيه قبل عام.

وبلغت الإيرادات التشغيلية للبنك 494 مليون جنيه ارتفاعا من 433 مليونا في الربع الأول من 2012.