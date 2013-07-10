القلعة المصرية تقلص خسائرها 21% في الربع/1

القاهرة 10 يوليو تموز (رويترز) - قالت شركة القلعة المصرية المتخصصة في الاستثمار المباشر في افريقيا اليوم الاربعاء إن صافي الخسائر المجمعة انخفض 20.6 بالمئة في الربع الاول من 2013.

وأضافت الشركة في بيان صحفي أن صافي الخسائر المجمعة بلغ 126.4 مليون جنيه(18.01 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس اذار الماضي مقابل خسارة 159.3 مليون جنيه قبل عام.

وتبلغ قيمة استثمارات القلعة 9.5 مليار دولار ولديها ثمان شركات تابعة تعمل في قطاعات الطاقة والنقل والدعم اللوجستي والزراعة والصناعات الغذائية والتعدين والاسمنت والإنشاءات.

وبلغت إيرادات الشركة 1.4 مليار جنيه في الربع الاول دون تغيير عن إيرادات الربع المقابل من 2012.

وتسعى القلعة للتحول من الاستثمار المباشر الذي يقوم على شراء الشركات وإعادة هيكلتها ثم بيعها إلى الاستثمار من خلال الاستحواذ الكامل على شركات والنمو بها.

وقال أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة القلعة في البيان الصحفي ان "الاضطرابات الاقتصادية الراهنة(تؤدي) الى عرقلة النمو بالعديد من المشروعات المصرية. (ولكني) مطمأن لقدرة محفظة استثمارات القلعة على مواصلة النمو بدعم من المشروعات الغذائية والتصديرية ومشروعات النقل في شرق أفريقيا."

ووصلت ميزانية مصر وميزان مدفوعاتها إلى مستوى متأزم في عامين ونصف العام شهدت البلاد خلالها اضطرابات سياسية واقتصادية بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011.

كانت القلعة قالت في ديسمبر إنها تسعى لامتلاك حصص حاكمة في 11 شركة تابعة في خمسة مجالات والتخارج من المشروعات غير الرئيسية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتملك القلعة حاليا 19 صندوقا قطاعيا متخصصا تسيطر من خلالها على مجموعة الشركات التابعة باستثمارات في 15 مجالا صناعيا متنوعا في 15 دولة في أنحاء العالم.