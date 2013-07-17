تراجع طفيف لأرباح القاهرة للدواجن في النصف/1

القاهرة 17 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة القاهرة للدواجن -أكبر شركة دواجن مقيدة بالبورصة المصرية- اليوم الأربعاء أن صافي ربحها انخفض 3.25 بالمئة في النصف الاول من 2013 رغم نمو الإيرادات 22.5 بالمئة.

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع 89.3 مليون جنيه (12.75 مليون دولار) في ستة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل 92.3 مليون في الفترة المقابلة من 2012.

وارتفعت إيرادات الشركة المجمعة 22.5 بالمئة إلى 1.245 مليار جنيه من 1.016 مليار جنيه في النصف الاول من 2012.

ويبلغ رأسمال الشركة 290.30 مليون جنيه موزعا على 145.15 مليون سهم بقيمة اسمية جنيهين للسهم.