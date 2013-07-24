قفزة كبيرة في أرباح حديد عز المصرية خلال الربع/1

القاهرة 24 يوليو تموز (رويترز) - قفزت أرباح شركة حديد عز‭ المصرية أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال الربع الأول من العام بدعم من نمو المبيعات وارتفاع الأسعار.

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع 371.59 مليون جنيه(53.1 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس اذار الماضي مقابل صافي ربح 63.18 مليون جنيه قبل عام.

وزادت مبيعات الشركة 7.4 بالمئة إلى 5.580 مليار جنيه من 5.194مليار جنيه في الربع الأول من 2012.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى "ارتفاع كمية المبيعات بالاضافة إلى ارتفاع مستويات الأسعار."

ويبلغ رأسمال الشركة 2.716 مليار جنيه موزعا على 543.265 مليون سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم.