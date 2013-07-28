بولفارا المصرية تقلص خسائرها 7% في النصف/1

القاهرة 28 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج (بولفارا) المصرية اليوم الأحد تقلص صافي خسائر الشركة سبعة بالمئة في النصف الأول من 2013.

وبلغ صافي الخسارة 35.95 مليون جنيه (5.13 مليون دولار) ستة أشهر حتى 30 يونيو حزيران الماضي نزولا من 38.68 مليون جنيه قبل عام.

وقفزت المبيعات 45 بالمئة إلى 136.15 مليون جنيه من 93.89 مليون جنيه في النصف الأول من 2012.

وبحلول الساعة 0916 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 2.80 جنيه بارتفاع 1.8 بالمئة.

ويتمثل نشاط الشركة في صناعة وتسويق وتجارة غزل ونسيج القطن والحرير والصوف والكتان والالياف الصناعية والمنسوجات.