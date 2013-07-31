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نمو أرباح مصر الجديدة للاسكان 25% في 2012-2013

Wed Jul 31, 2013 8:36am GMT
 
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القاهرة 31 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير اليوم الاربعاء زيادة صافي الربح 25 بالمئة في السنة المالية 2012-2013 بدعم من نمو المبيعات 36 بالمئة.

وبلغ صافي ربح الشركة 135.5 مليون جنيه(19.35 مليون دولار) في عام حتى 30 يونيو حزيران الماضي مقابل 108.4 مليون قبل عام.

ونمت المبيعات 36 بالمئة الى 337.9 مليون جنيه من 247.9 مليون جنيه في 2011-2012.

(الدولار= 7.0011 جنيه مصري) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 