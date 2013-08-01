نمو أرباح كريدي أجريكول مصر 34% في النصف/1

القاهرة أول أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لبنك كريدي أجريكول مصر اليوم الخميس نمو الأرباح بنسبة 33.7 بالمئة في النصف الأول من 2013.

وبلغ صافي الربح المجمع 353.28 مليون جنيه (50.5 مليون دولار) في ستة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل 264.28 مليون جنيه قبل عام.

وكشفت بيانات المركز المالي للبنك أن إجمالي الودائع زاد 2.3 بالمئة إلى 23.254 مليار جنيه من 22.737 مليار جنيه في النصف الأول من 2012.

وزاد إجمالي القروض 3.1 بالمئة إلى 13.323 مليار جنيه من 12.925مليار جنيه.

ويبلغ رأسمال البنك 1.148 مليار جنيه موزعا على 287 مليون سهم بقيمة اسمية أربعة جنيهات للسهم.