صعود أرباح أباتشي لثلاثة أمثالها مع نمو الإنتاج الصخري

أول أغسطس آب (رويترز) - أعلنت شركة أباتشي كورب الأمريكية لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز اليوم الخميس تحقيق أرباح فصلية تتفق مع توقعات وول ستريت بدعم من نمو الأنشطة الصخرية.

وبدأت الشركة في التركيز على زيادة الإنتاج البري وقالت إن إنتاجها البري من المواد السائلة في أمريكا الشمالية زاد 42 بالمئة إلى 175 ألف برميل يوميا في الربع الثاني من العام.

وسجلت أباتشي في الربع الثاني صافي ربح بلغ 1.02 مليار دولار أو 2.54 دولار للسهم مقارنة مع 337 مليون دولار أو 86 سنتا للسهم في نفس الربع من العام الماضي.

وبلغت أرباح أباتشي 2.01 دولار للسهم بعد استبعاد خسائر التحوط وبنود تحسب لمرة واحدة.

وقالت تومسون رويترز آي/بي/إي/اس إن أرباح أباتشي جاءت متماشية مع توقعات وول ستريت بعد استبعدا البنود الاستثنائية.

وزادت الإيرادات عشرة بالمئة إلى 4.38 مليار دولار. وكان بعض المحللين توقعوا وصول الإيرادات إلى 4.28 مليار دولار.