أرباح العز الدخيلة للصلب المصرية تقفز 59% في النصف/1

القاهرة 6 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال العز الدخيلة للصلب-الاسكندرية اليوم الثلاثاء أن صافي الربح زاد 59 بالمئة في النصف الأول من 2013 بدعم من نمو المبيعات 17 بالمئة.

وبلغ صافي ربح الشركة 693 مليون جنيه (99.1 مليون دولار) في الأشهر الستة حتى 30 يونيو حزيران مقابل 436 مليون جنيه قبل عام.

وزادت مبيعات الشركة 17 بالمئة إلى 6.937 مليار جنيه من 5.913 مليار في النصف الأول من 2012.