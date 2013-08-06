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نمو أرباح زهراء المعادي للاستثمار المصرية 25% في النصف/1

Tue Aug 6, 2013 8:58am GMT
 
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القاهرة 6 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير المصرية اليوم الثلاثاء نمو صافي ربحها 25 بالمئة في النصف الأول من 2013.

وبلغ صافي الربح 52 مليون جنيه (7.4 مليون دولار) في الأشهر الستة حتى 30 يونيو حزيران مقابل 41.59 مليون جنيه في الفترة ذاتها من 2012.

وتعمل الشركة في مشاريع التعمير والتنمية العقارية والإنشاءات والإسكان والسياحة والاستثمار.

وزادت المبيعات إلى 58.85 مليون جنيه من 21.74 مليون جنيه قبل عام.

ويبلغ رأسمال الشركة 50 مليون جنيه موزعا على عشرة ملايين سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم.

(الدولار = 6.9948 جنيه مصري) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي)
 