تراجع خسائر المصرية للمنتجعات السياحية 14% في النصف/1

القاهرة 7 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة للشركة المصرية للمنتجعات السياحية اليوم الأربعاء تراجع خسائرها 14.1 بالمئة في النصف الأول من العام.

وبلغ صافي خسارة الشركة 10.74 مليون جنيه (1.5 مليون دولار) في الأشهر الستة حتى 30 يونيو حزيران مقابل خسارة 12.52 مليون قبل عام.

وتسعى الشركة لإقامة تجمع عمراني سياحي سكني متكامل بمنطقة سهل حشيش بمحافظة البحر الأحمر من خلال تهيئة وتجهيز الأرض ومدها بالمرافق والخدمات الأساسية اللازمة لها من محطات وشبكات للكهرباء وتحلية المياه والصرف الصحي والطرق.