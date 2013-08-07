مقدمة 1-أوراسكوم تليكوم تتكبد خسائر في النصف/1 بسبب الإنفاق والتمويل

(لإضافة سعر السهم وتصريح الرئيس التنفيذي)

القاهرة 7 أغسطس آب (رويترز) - قالت شركة أوراسكوم تليكوم القابضة التابعة لفيمبلكوم الروسية اليوم الاربعاء إنها تكبدت خسارة صافية في النصف الاول من 2013 بسبب زيادة الإنفاق وتكاليف التمويل.

وبلغ صافي خسارة الشركة 1.547 مليار جنيه(221 مليون دولار) في ستة أشهر حتى 30 يونيو حزيران الماضي مقابل ربح 919 مليون جنيه قبل عام.

ونزلت إيرادات الشركة ثمانية بالمئة إلى 11.949 مليار جنيه من 11.075 مليار في النصف الاول من 2012.

وقال أحمد أبو دومة الرئيس التنفيذي للشركة في بيان صحفي حصلت رويترز على نسخة منه "إن عملياتنا لا تزال متأثرة سلبيا باجراءات تنظيمية وحكومية خارجة عن سيطرتنا وقراراتنا."

وعزت الشركة الخسائر إلى "زيادة إجمالي الإنفاق ومعدلات الاستهلاك والاضمحلال في قيمة الأصول المحتفظ بها بغرض البيع خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2013... وزيادة تكاليف التمويل من 1.416 مليار جنيه إلى 3.291 مليار جنيه في النصف الأول."

وبحلول الساعة 1029 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 4.59 جنيه بارتفاع 0.9 بالمئة.

وقال أبو دومة "بلغت ايراداتنا 904 ملايين دولار في الربع الثاني. وهذا يمثل نموا عضويا بنسبة واحد بالمئة مقارنة مع العام الماضي وذلك رغم الحظر المستمر في الجزائر والتباطؤ في بنجلادش بسبب تطبيق اجراءات تنظيمية... وحالات انقطاع واسعة النطاق للكهرباء في باكستان."