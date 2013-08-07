نمو أرباح البنك الوطني المصري 7% في النصف/1

القاهرة 7 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال البنك الوطني المصري اليوم الاربعاء أن صافي الربح زاد 7.3 ‭‭‭‬‬‬‬بالمئة في النصف الاول من 2013.