نمو أرباح البنك الوطني المصري 7% في النصف/1
القاهرة 7 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال البنك الوطني المصري اليوم الاربعاء أن صافي الربح زاد 7.3 بالمئة في النصف الاول من 2013.
وبلغ صافي ربح البنك 173.18 مليون جنيه(24.8 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس اذار الماضي مقابل 161.38 مليون قبل عام.
ويمتلك بنك الكويت الوطني نحو 95 بالمئة من أسهم الوطني المصري.
ويبلغ رأسمال البنك مليار جنيه موزعا على 100 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم.
(الدولار= 6.9896 جنيه مصري) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
© Thomson Reuters 2016 All rights reserved.