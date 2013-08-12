نمو أرباح السويس للأسمنت 19% في الربع/2

القاهرة 12 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة السويس للاسمنت ‭ ‬‬أكبر شركة أسمنت مقيدة في بورصة مصر اليوم الاثنين نمو صافي الربح 19 بالمئة في الربع الثاني من 2013 بعد حقوق الأقلية .

وبلغ صافي الربح المجمع بعد حقوق الأقلية وفقا لبيان الشركة إلى بورصة لندن 168 مليون جنيه (24.03 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران المنصرم مقابل 141 مليون جنيه قبل عام.

وتمتلك السويس للأسمنت نحو خمسة مصانع للأسمنت في السويس والقطامية وطرة وحلوان والمنيا وتستحوذ على 30 بالمئة من سوق الأسمنت الرمادي في مصر ونحو 50 بالمئة من سوق الأسمنت الأبيض.

وزادت مبيعات الشركة 8.3 بالمئة إلى 1.3 مليار جنيه في الربع الثاني من 1.2 مليار جنيه في الربع المقابل من 2012.

وتمتلك السويس للأسمنت أكثر من 20 شركة تابعة متخصصة في الأسمنت والخرسانة الجاهزة والاستيراد والتصدير والتجارة.

وبلغ صافي ربح الشركة بعد حقوق الأقلية 389 مليون جنيه في النصف الأول من 2013 مقابل 266 مليونا قبل عام.

وزادت مبيعات الشركة في النصف الأول بنفس وتيرة الربع الثاني 8.3 بالمئة إلى 2.6 مليار جنيه من 2.4 مليار جنيه قبل عام.

وقالت الشركة في البيان إنه في النصف الأول من 2013 تقلصت سوق الأسمنت الرمادي بنسبة أربعة بالمئة ولكنها ظلت قرب مستوى 26 مليون طن.